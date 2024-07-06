Üye Girişi
Haberler

Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yaşayan ve kanser hastası olan 56 yaşındaki bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Eve gelip babasının cesedini ilk gören oğlu ise, hemen 112'ye haber verdi. Şahsa, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacak. Öte yandan Avrupa'dan emekli olduğu öğrenilen kanser hastası adamın, 1 hafta önce hastaneden taburcu olduğu ortaya çıktı.

Karaman'da kanser hastası 56 yaşındaki adam, oğlu tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ölmüş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Koçakdede Mahallesi 378. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, tek başına yaşayan Abidin Aslantaş sabah saatlerinde oğlundan mantı almasını istedi. Mantı aldıktan sonra öğle saatlerinde eve gelen oğlu babası Abidin Aslantaş'ı göğsünden tabanca ile vurulmuş halde yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslantaş'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

1 HAFTA ÖNCE HASTANEDEN TABURCU OLMUŞ

Avrupa'dan emekli olduğu öğrenilen Abidin Aslantaş'ın kanser hastası olduğu ve 1 hafta önce hastaneden taburcu olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

 İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title