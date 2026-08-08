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Karaman’da Jandarmadan 34 Aranan Şahsa Yakalama

Karaman’da Jandarmadan 34 Aranan Şahsa Yakalama
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Karaman’da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde aranan 34 şahıs yakalanırken, 4 kişi tutuklandı.

Karaman'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde aranan 34 şahıs yakalanırken, 4 kişi tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanmasına yönelik 31 Temmuz - 07 Ağustos 2026 tarihleri arasında kapsamlı çalışma yürütüldü. Yapılan uygulamalarda 15 bin 799 şahıs ile 4 bin 587 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve sahte kart üretme gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 34 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimler esnasında ayrıca kenevir bitkisi ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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