Haberler

Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 12 tutuklama

Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 12 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde tarihi eserler ele geçirildi, aranan 72 kişiden 12'si tutuklandı.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde tarihi eserler ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7 Mayıs-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 18 bin 157 şahıs ile 8 bin 680 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 72 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalar ve denetimler esnasında yapılan aramalarda ise kenevir, 137 adet sikke, 72 adet obje, 82 kilo kıyılmış tütün, bin adet satışa hazır halde şeffaf poşette makorona doldurulmuş tütün, 817 adet dolu sigara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban pazarında ortalık karıştı! Kadın astsubayın cesareti takdir topladı

Pazarda ortalık karıştı! Kadın astsubayın hareketi takdir topladı
Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu

Gören dönüp bir daha baktı! Ayıların halleri olay oldu
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım