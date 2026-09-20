Haberler

Karaman'da iki grup arasındaki kavgada 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da iki grup arasındaki kavgada 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi 41. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U. (15) kalçasından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı

Arap yarımadasındaki çatışma kızışıyor! Şimdi de füze fırlattılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın

''Buradan ona sesleniyorum; hakemlere gözlük dağıtsın! Yazık, günah''
Özgür Özel: Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar; bu durumda Mansur Yavaş’ın adaylığı çok önemli bir seçenektir

Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti

Maç sonunda statta çalan şarkılar ortalığı karıştırdı
Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var

Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 dakikada tepetaklak oldu

4 dakikada tepetaklak oldular
Hatay'da sokak köpeğini av tüfeğiyle vuran şüpheli yakalandı! Evinden tüfek ve 2 kartuş çıktı

Yaralı köpeği kim vurdu? Şüphelinin evinden o tüfek çıktı
Ünlü sanatçıya özel hediye! Oğuzhan Koç'un cevabı güldürdü

Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi