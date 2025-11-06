Haberler

Karaman'da 5'inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Karaman'da 5'inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti
Karaman'da 5'inci katın balkon penceresinden düşerek ağır yaralanan genç öğretmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası fenalaşan öğretmenin annesi de hastaneye kaldırıldı.

  • Karaman'da 5'inci kattan düşen 40 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ebru Koçak hayatını kaybetti.
  • Olay sonrası annesi Medine Koçak fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da 5'inci kat balkonundan düşen 40 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ebru Koçak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından anne Medine Koçak da fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5'İNCİ KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'ta bulunan 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesinin namaz kılmak için abdest aldığı esnada hava almak için balkona çıkan 40 yaşındaki öğretmen Ebru Koçak, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

ANNESİ FENALAŞTI

Ebru öğretmenin balkondan düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koçak, adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası annesi Medine Koçak ise fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Fenalık geçiren anne polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, yaşlı kadın çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ebru öğretmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekibi de Ebru öğretmenin düştüğü balkonda inceleme yaptı. Ebru Koçak'ın Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

