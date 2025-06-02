Karaman'da Banyo Girişinde Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Karaman'da evinin banyosunda yere düşen 63 yaşındaki adam öldü

KARAMAN - Karaman'da evinin banyo girişinde yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kirişçi Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Yılmaz, evin banyo girişinde dengesini kaybederek düştü. Yakınları Yılmaz'ı yerde hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.