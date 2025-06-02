Karaman'da Banyo Girişinde Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Karaman'da Banyo Girişinde Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 63 yaşındaki Şerafettin Yılmaz, evinin banyo girişinde dengesini kaybederek yere düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karaman'da evinin banyosunda yere düşen 63 yaşındaki adam öldü

KARAMAN - Karaman'da evinin banyo girişinde yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kirişçi Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Şerafettin Yılmaz, evin banyo girişinde dengesini kaybederek düştü. Yakınları Yılmaz'ı yerde hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı

Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.