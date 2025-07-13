Karaman'da 2 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü

Karaman'da 2 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 5. kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası tahkikat başlatıldı.

Karaman'da 5. kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ikindi saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'ta 5 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası tarafından babaannesine bırakılan 2 yaşındaki Miraç Taşer, odada oyun oynarken çıktığı pencerede sinekliğin açılması ile yaklaşık 15 metre yükseklikten kafası üzerine beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, çocuğun düştüğü daire ile bahçede inceleme yaptı. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.