Karaman'da 2 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü

Karaman'da 5. kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ikindi saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'ta 5 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası tarafından babaannesine bırakılan 2 yaşındaki Miraç Taşer, odada oyun oynarken çıktığı pencerede sinekliğin açılması ile yaklaşık 15 metre yükseklikten kafası üzerine beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, çocuğun düştüğü daire ile bahçede inceleme yaptı. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN