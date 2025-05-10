Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası

Karaköprü'de Çocuk Demir Korkuluğa Saptı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Karaköprü'de Çocuk Demir Korkuluğa Saptı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir çocuk, demir korkuluk üzerinden atlamak isterken koluna demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için demir korkuluğu keserek yardımcı oldu ve çocuk hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Bina çevresini kapatan demir korkuluk üzerinden atlamak isteyen M.A.'nın (10) koluna demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince demir korkuluğun kesilmesiyle kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı

Dev maçın ilk dakikalarında tempo inanılmaz
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.