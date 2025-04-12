Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki kamyonet alev aldı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde seyir halindeki kamyonet motor bölümünden alev aldı. Alevlerin sardığı kamyonet, kasasındaki kartonların yanmasıyla kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle dumanların kapladığı Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde bulunan kamyonetin motor kısmı alev aldı. Alevleri fark eden sürücü kamyonetin sağ şerite yanaştırarak durdurdu. Kısa süre büyüyen yangın kamyonetin kasasında yüklü karton parçalarını sarmasıyla büyüdü. Çıkan yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nu kaplayan duman nedeniyle kaza meydana geldi. Zincirleme kazanın yaşandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda bir cip tıra çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kamyonette çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kamyonette çıkan yangın söndürülürken, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Alevlerin sardığı kamyonet kullanılmaz hale geldi.