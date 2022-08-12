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Karadağ'da bir kişi, önce ailesine sonra sokaktan geçenlere ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

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Karadağ'da tartıştığı ailesini vuran bir adam, daha sonra sokağa çıkarak çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı. Saldırıda 11 kişinin can verirken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Saldırgan ise polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldü.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Cetinje kentinde tartıştığı ailesine ateş açan bir adam, ardından sokağa çıktıktan sonra aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı.

Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

11 ÖLÜ, 6 YARALI

Saldırılar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü Centinje'deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica'daki bir klinik merkezine sevk edildi.

Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırının meydana geldiği bölge polis tarafından kapatılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

Karadağ'da ailesiyle tartışan şahıs, sokağa çıkıp etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadağ 3. Sayfa Haberler

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