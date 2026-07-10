Karacabey'de orman yangını

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacabey ilçesine bağlı Şahmelek Mahallesi'ndeki kayın ormanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahale, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan eş zamanlı olarak yapıldı. Yangın bölgesine hızla sevk edilen ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve daha geniş ormanlık bölgeye sıçramasını önlemek için geniş çaplı bir söndürme çalışması başlattı. Yangına havadan 1 helikopter karadan ise 5 arazöz, 2 hizmet aracı ve 29 personel müdahale ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için aralıksız sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili teknik ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı