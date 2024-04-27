Karacabey'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Canbalı Mahallesi'nde merdiven boşluğuna bırakılan motosiklet çalındığı ihbarının ardından yoğun bir çalışma başlattı.

Olaya karıştığı belirlenen şüpheli B.K.ve K.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K.çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren şahıslardan B.K'nın daha önce gerçekleştirmiş olduğu hırsızlık suçundan da kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca hırsızlık anı kaydedilen görüntülerde, apartmana giren şüphelilerin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.