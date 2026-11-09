Karabük Yenice'de hatalı sollama çarpışma riski yarattı, plakaya ceza uygulandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde virajda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmanın eşiğine geldi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Karabük-Zonguldak kara yolunda yaşandı. Zonguldak istikametine ilerleyen araç, virajlı yolda karşı şeride geçen beyaz renkli otomobille karşı karşıya kaldı. Önündeki aracı sollamak isteyen otomobilin virajda yaptığı tehlikeli manevra, iki aracı kafa kafaya çarpışma riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Her iki sürücünün de son anda yön değiştirmesiyle muhtemel çarpışma önlenirken, yaşananlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz otomobilin virajda karşı şeride geçtiği, karşı yönden gelen aracın sürücüsünün ise çarpışmamak için ani manevra yaptığı görüldü.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından plakası tespit edilen araç plakasına ceza işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı