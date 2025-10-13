Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Karabük İl Jandarma Komutanlığı, yapılan operasyon sonucunda 1 kişiyi uyuşturucu madde ile yakaladı. Ele geçirilen maddeler arasında 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 gram metamfetamin, farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçeteler ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa