Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, yapılan operasyon sonucunda 1 kişiyi uyuşturucu madde ile yakaladı. Ele geçirilen maddeler arasında 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 gram metamfetamin, farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçeteler ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

