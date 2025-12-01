Karabük'te Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama

Karabük'te tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Z.D, O.E, A.D ve A.P. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 45 milyon 496 bin 815 TL tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız GLOCK GEN-5 ibareli bir tabanca, 96 adet tabanca fişeği, toplam 2 milyon 250 bin TL karşılığı 5 senet, suç geliri olduğu değerlendirilen 44 bin TL, müştekilere ait kredi kartları ve alınan-verilen ödemelere ilişkin notların yer aldığı bir ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. ve A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.D. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KARABÜK