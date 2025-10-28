Haberler

Karabük'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Safranbolu'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, biri ağır olmak üzere toplam iki kişi yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tokatlı Mahallesi Vefa Market önünde meydana geldi. A.I. idaresindeki 55 DL 937 plakalı otomobil, market yönüne dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen B.D. (17) yönetimindeki 78 ACK 825 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan B.B. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemede otomobil sürücüsü A.I.'nın yeterli sınıf sürücü belgesine sahip olduğu ve alkolsüz olduğu tespit edilirken motosiklet sürücüsü B.D.'nin ise sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

