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Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

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Karabük'te Afganistan uyruklu bir kişi, kardeşi ve yengesini çocuklarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayet sırasında evde bulunan 5 çocuk koruma altına alındı.

Karabük'te Afganistan uyruklu bir kişi, yengesi ve kardeşini çocukların gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı ise asayiş ekipleri tarafından Eskipazar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta bulunan 5 katlı Şirin Apartmanı'nın son katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Kurban Ali Ahmedi ile yengesi Leeqa Azemi'yi kafalarından silahla vurdu. Komşuların evden silah sesleri gelmesi üzerine yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde Kurban Ali ve Leeqa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

CİNAYET SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından cinayet zanlısı ticari taksi ile Eskipazar ilçesi istikametine kaçarken, Asayiş ekipleri ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin zanlının kaçtığı ticari taksi sürücüsüne ulaşmasının ardından zanlının Eskipazar ilçesinde indiği belirlendi. Karabük'ten yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede zanlıyı kısa sürede cinayet silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'te bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

5 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan cinayet sırasında evde ölen Kurban Ali Ahmedi ile Leeqa Azami'nin 2, zanlı Nooroz Ahmedi ve diğer kardeşlerine ait 3 çocuk olmak üzere yaşları 2 ile 5 arasında toplam 5 çocuk bulunduğu belirlendi. 5 çocuk evden alınarak polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

CANSIZ BEDENLER OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'TA

Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, silahla vurularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu karı kocanın cansız bedenleri cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSİN TURAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BAKTIGIMDA UCUZ OLAN SADECE HAYATIM

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