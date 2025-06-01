Karabük'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Karabük'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
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Karabük-Bartın karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

KARABÜK - Karabük-Bartın karayolu İnceçay Köyü Soğuksu mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Ayaşlı idaresindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil virajı döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen İsmail Keskin idaresindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucu 78 ABZ 897 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Keskin ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Abdülhamit Elsefer ve Ayham Aldarwısh ile 34 GNA 814 plakalı otomobil sürücüsü Kurtuluş Ayaşlı ile otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Ayşenur Ayaşlı (29), Gülseren Ayaşlı (55), Emine Gültekin ve Yağmur Gültekinyaralandı. Araçtan yola savrulan yaralılara yoldan geçen diğer araç sürücüleri yardım ederken, ihbar üzerine olay yerine, Jandarma, Polis ve ambulanslar sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - 3.Sayfa
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