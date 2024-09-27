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Karabük'te Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında biri bayan 3 kişi uyuşturucu alemi yaparken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında eroin, sıvı esrar ve metamfetamin yer alıyor.

Uyuşturucu alemine Jandarma baskını

Operasyonda biri bayan 3 kişi ile eroin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve baskın yapan Jandarma ekipleri biri bayan 3 kişiyi uyuşturucu alemi yaparken suçüstü yakalarken, evde yapılan aramada eroin, sıvı esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat ile Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri içerisinde biri bayan 3 şahsın bulunduğu eve baskın yaptı.

İ.S isimli bayan ile A.Ö ve E.İ isimli 3 şahsı uyuşturucu aleminde suçüstü yakalayan Jadnarma ekiplerinin evde yaptıkları geniş çaplı aramada 20,87 gram Metamfetamin, 1,07 gram Eroin, 2,08 gram sıvı esrar, 4adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bir adet sahte kimlik ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi daha sonra Safranbolu adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan eroin bağımlığı olan İ.S'nin yürümekte zorlandığı ve hala uyuşturucunun etkisi altında olduğu gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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