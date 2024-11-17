Üye Girişi
Haberler

Karabük'te İnşaat Kazaları: 2 İşçi Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te gerçekleşen iki ayrı iş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Beton pompasının ayağına düştüğü Vahdettin Ş. ve kafasına vinç motoru düşen Ersin K. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatta ayağına beton pompası düştü

Kafasına vinç motoru düşen işçi ağır yaralandı

Karabük'te iş kazalarında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen iki ayrı iş kazasında 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Ermersa Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden inşaatta meydana gelen iş kazasında beton pompası ayağına düşen Vahdettin Ş. (58), acılar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin sol ayak bileğinin kırık olduğu tespit edildi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan Alter Demir Çelik'te meydana gelen başka bir iş kazasında ise Ersin K. isimli işçinin kafasına vinç motoru düştü. Yere yığılan işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan işçi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te İnşaat Kazaları: 2 İşçi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz

"Bunu yapmazlarsa toptan yok ederiz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.