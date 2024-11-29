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Karabük'te Cinsel İstismar ve Öldürme Suçlamasıyla Dava Devam Ediyor

Karabük'te Cinsel İstismar ve Öldürme Suçlamasıyla Dava Devam Ediyor
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Karabük'te Gabon uyruklu Dina'nın ölmüne ilişkin davada savcı, sanığın 'cinsel istismar' ve 'muhtemel kastla öldürme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, tanıkların ifadeleri ve sanığın tahliye talebinin reddiyle sürdü.

Karabük'te Gabon uyruklu Dina'nın ölü bulunmasına ilişkin duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "cinsel istismar" ve "muhtemel kastla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın altıncı duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Duruşmada, Dina'nın arkadaşı Cedric'in 2023 yılı Temmuz ayında Türkiye'den çıkış yaptığı ve bir daha geri dönmediği gerekçesiyle tanık olarak dinlenilmesi yönündeki ara karardan vazgeçildi bildirildi.

"Cedric üzerinden para gönderiyorduk"

Duruşmada konuşan anne Jessica Santda Makemba Panga, "Cedric Türkiye'ye Dina'dan önce gelmişti. Dina henüz 17 yaşında olduğu için banka hesabı açamamıştık. Cedric üzerinden para gönderiyorduk. Dina buraya geldiğinde ev bulmasına ve işlerinde yardımcı olduğunu biliyorum. Dina, Cedric ile ilgili olumsuz bir anlatımı olmamıştır" dedi.

"Haber vermeden Türkiye'den çıkması şüphe uyandırıyor"

Baba Guy Serge Ibouanga ise Cedric'in kızı Dina'ya yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Cedric ile Dina arasındaki ilişki ağabey-kardeş ilişkisiydi. Cedric hakkında bir suçlama yokken, mahkemeye bir haber vermeden Türkiye'den çıkması şüphe uyandırıyor. Onun buraya gelip yeniden dinlenmesi gerekir."

Ibouanga, Dina öldükten sonra aramaların kesilmesinden ve arkadaşlarının ortadan kaybolmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti.

"'Bırak beni' diye bağırıyordu"

Tanık olarak dinlenen Duygu Karakurt, "Bu konu hakkında birşey bilmiyorum. Binadan sesler duyduk. Türk veya yabancı olabilir. 'Bırak beni' diye bağırıyordu. 3 defa polisi aradık gelmedi. En son birşeyin parçalanma sesi geldi ve ses kesildi. Kızın vefat ettiğini basından öğrendik" ifadelerine yer verdi.

Dina'nın öldürülmesine ilişkin sanık Dursun Acar hakkında görülen davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Acar'ın 'cinsel istismar' ve 'muhtemel kastla öldürmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Acar, "Mütalaayı kabul etmiyorum. İyilik yaptım, karşılığını burada buldum. Taciz, istismar suçlamalarını kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 17 Aralık 2024 tarihine erteledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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