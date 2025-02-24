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Karabük'te Aile İçi Cinayet: Yengesi ve Kardeşi Silahla Öldürüldü

Karabük'te Aile İçi Cinayet: Yengesi ve Kardeşi Silahla Öldürüldü
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Karabük'te Afganistan uyruklu Nooroz Ahmedi, yengesi ve kardeşini çocuklarının gözü önünde silah kullanarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 5 çocuk polis tarafından koruma altına alındı.

Karabük'te Afganistan uyruklu bir kişi, yengesi ve kardeşini çocukların gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı ise asayiş ekipleri tarafından Eskipazar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta bulunan 5 katlı Şirin Apartmanı'nın son katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Kurban Ali Ahmedi (25) ile yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurdu. Komşuların evden silah sesleri gelmesi üzerine yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde Kurban Ali ve Leeqa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından cinayet zanlısı ticari taksi ile Eskipazar ilçesi istikametine kaçarken, Asayiş ekipleri ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin zanlının kaçtığı ticari taksi sürücüsüne ulaşmasının ardından zanlının Eskipazar ilçesinde indiği belirlendi. Karabük'ten yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede zanlıyı kısa sürede cinayet silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'te bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek soruglanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan cinayet sırasında evde ölen Kurban Ali Ahmedi ile Leeqa Azami'nin 2, zanlı Nooroz Ahmedi ve diğer kardeşlerine ait 3 çocuk olmak üzere yaşları 2 ile 5 arasında toplam 5 çocuk bulunduğu belirlendi. 5 çocuk evden alınarak polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, silahla vurularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu karı kocanın cansız bedenleri cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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