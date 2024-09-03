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40'ar yıla kadar hapisleri isteniyor! Engin ve Dilan Polat yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. Sanıkların birkaç suçtan dolayı 40'ar yıla kadar hapisleri isteniyor.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

PARANIN BAŞKA HESABA AKTARILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

40'ar yıla kadar hapisleri isteniyor! Engin ve Dilan Polat yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

40'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

40'ar yıla kadar hapisleri isteniyor! Engin ve Dilan Polat yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

mehmet türkel:

40 yıla kadar hapsi isteniyor kadın dışarda geziyor vay be adalet sistemi.

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İbrahim İslam:

yıllar yılı bu laiklik içimize dert oldu seriatsiz kalan ulkemiz bir türlü gülemedi

3
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1gerceklerinsesi:

Oha şu ana kadar hükümsüz sadece tutuklular mıydı aylarca?

2
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Köfteci Jardel:

Vergisiz, faturasız ve kayıtsız kazanç otomatik olarak kara paradır zaten.. Kripto para, soğuk cüzdan gibi araçlar kullanılarak bu para sisteme sokuluyor.

1
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