Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 Kilo 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bulgaristan'ın Andreevo gümrüğünde, Türkiye'ye gelen bir Bulgar vatandaşının aracında yapılan kontrollerde 5 kilo 900 gram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda sokulmak istenen 5 kilo 900 gram esrar, Bulgaristan'ın Andreevo gümrüğünde ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden bir Bulgar vatandaşının kullandığı Bulgar plakalı otomobil şüphe üzerine X-ray kontrol noktasına yönlendirildi Yapılan kontrollerde araçta yasaklı madde saklandığı tespit edildi. Raya adlı gümrük köpeği ile yapılan aramada aracın stepne lastiği yerine bagaja yerleştirilmiş bir tüp gaza yönelmesi dikkat çekti. Tüpü söken gümrük memurları, içinde kuru yeşil bitki materyali bulunan 47 paket buldu. Yapılan saha uyuşturucu testi, esrara karşı reaksiyon olduğunu gösterdi. Narkotik maddenin toplam brüt ağırlığının ise 5 kilo 900 gram olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
