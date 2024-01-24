Kapıkule'de ele geçirilen uçak Belgrad'da satıldı

Kapıkule'de ele geçirilen uçakla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar sonucu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Nikola Tesla Havalimanındaki hangarlarda uzun süre bekleyen 1964 model Cessna F172 uçağın 34 bin 500 euroya satıldığı öğrenildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda risk analizleri çerçevesinde yapılan aramada, dorse içerisinden ele geçirilen ve kanatları demonte halde bulunan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyan harici ele geçirilen bin 43 kilogram ağırlığındaki 3 yolcu kapasiteli, otomatik ateşleme sistemi bulunan, kısa mesafe iniş-kalkış yapabilme özelliğine sahip uçağın Sırbistan basketbol takımı koçu ve eski oyuncusu Saša Nikitovic'in şirketinden geçtiğimiz yılın Kasım ayında 34 bin 500 euroya satın alındığı ve daha sonra demonte hale getirilerek tıra yüklendiği belirtildi. Yakalama işleminin 1 ay öncesinde gerçekleştiği öğrenilirken, uçak ile bağlantılı olduğu düşünülen kişiler ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sırbistan uyruklu tır sürücüsü V. M. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanında yer olmamasından dolayı tıra yüklenen uçak, muhafaza edilmek üzere Atatürk Havalimanı hangarlarına gönderildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı antrepolarına götürülen uçak, 6 aylık bekleme süresi sonrası adli sürecin tamamlanması ile ihaleye çıkarılarak satılacak. - EDİRNE