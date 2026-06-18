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Fabrikada kanlı hesaplaşma: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Fabrikada kanlı hesaplaşma: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre fabrikada malları bulunan Cemal E., Hacı E. ile birlikte fabrikaya geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Ağır yaralandı

Çıkan kavgada Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, fabrikada bulunan Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından iki taraftan olduğu belirtilen 3 kişi bölgeden ayrılırken, polis ekipleri fabrikada ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Bir şüphesi İstanbul'da yakalandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerden birinin İstanbul'da yakalandığı, diğer şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü İsa Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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