Kapadokya'da yılbaşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yılbaşı tatili dolayısıyla artan yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle güvenlik ve sağlık tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Zengin kültürel mirası, eşsiz doğal dokusu ve tarihi geçmişiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya'da, yılbaşı döneminde konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaştığı, bu oranın yüzde 100'e çıkmasının beklendiği bildirildi. Nevşehir genelinde yeni yılın huzur ve güven ortamı içerisinde karşılanabilmesi amacıyla tüm kamu kurumları koordinasyon içerisinde kapsamlı bir tedbir planı oluşturdu. Kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminat altına alınması amacıyla emniyet, jandarma, 112 Acil Çağrı ve sağlık birimleri yılbaşı süresince görev başında olacak. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 33 uygulama noktasında, 48 trafik ve 71 asayiş ekibi olmak üzere toplam bin 135 personel görev yapacak. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 23 uygulama noktasında, 22 trafik ve 91 asayiş ekibiyle birlikte 587 personel sahada olacak. Böylece yılbaşı gecesi il genelinde toplam bin 722 güvenlik personeli görev alacak. Sağlık hizmetleri kapsamında ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 30 personel, 19 istasyonda görevli 4 hekim, 19 sürücü ve 40 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 63 kişilik acil sağlık ekibi ile birlikte 74 hekim ve 560 diğer sağlık personelinden oluşan toplam 634 kişilik sağlık kadrosu yılbaşı süresince hizmet verecek. Başta meydanlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, ana arterler ve umuma açık alanlar olmak üzere il merkezi ve ilçelerde devriye faaliyetleri artırılacak. Asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kapadokya'daki turizm alanları, konaklama tesisleri, seyir noktaları ve ana ulaşım güzergahlarında güvenlik önlemleri ayrıca güçlendirilecek. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağı belirtilirken, alkol ve hız kontrollerine özellikle ağırlık verileceği ifade edildi. Gürültü ve kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Yetkililer; vatandaşlar ve ziyaretçilerden yılbaşı kutlamalarını toplumsal değerlere ve kamu düzenine uygun şekilde gerçekleştirmelerini isterken, herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7/24 hizmet verdiğini hatırlattı.

Açıklamada ayrıca; görev başında bulunan emniyet, jandarma, 112 ve sağlık personeline teşekkür edilerek, Nevşehirli vatandaşların, yerli ve yabancı misafirlerin yeni yılı sağlık, huzur ve esenlik dilekleriyle kutlandı. - NEVŞEHİR