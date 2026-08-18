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Köprülü Kanyon'da Zipline Faciası: Çocuk Havada Mahsur Kaldı

Köprülü Kanyon'da Zipline Faciası: Çocuk Havada Mahsur Kaldı
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Antalya Köprülü Kanyon'da zipline yapan 13 yaşındaki çocuk, teknik arıza nedeniyle ırmak üzerinde asılı kaldı. Rafting rehberi Mustafa Ünal, botuyla yaklaşıp çocuğu kurtararak güvenli şekilde yere indirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Köprülü Kanyon bölgesinde zipline yapan 13 yaşındaki çocuk, parkurun ortasında teknik arıza nedeniyle havada asılı kaldı. Irmak üzerinde asılı kalan çocuğu rafting bot rehberi kurtardı.

Antalya'nın dünyaca ünlü doğa ve macera sporları merkezi Beşkonak Köprülü Kanyon bölgesinde, adrenalin dolu anlar yerini nefes kesen bir kurtarma operasyonuna bıraktı. Bölgede bulunan bir macera parkında zipline (makaralı kayma) aktivitesi yapan 13 yaşındaki çocuk, parkurun orta noktasında teknik bir aksaklık nedeniyle havada asılı kaldı. Irmak üzerinde çelik halatta mahsur kalan çocuğun yardımına, o esnada tur yaptıran rafting bot rehberi Mustafa Ünal, yetişti. Kız çocuğunun havada asılı kaldığını gören çevredeki turistler kısa süreli panik yaşadı. Ancak ırmak üzerinde botuyla seyir halinde olan bot rehberi Ünal, durumu fark ederek hemen harekete geçti. Botunu tam asılı kalan turistin hizasına yaklaştıran rehber, elindeki rafting kürekleriyle ulaştığı kızın eline tutturarak, hareket etmesini sağladı.

Korku dolu anlar alkışlarla son buldu

Bot rehberinin pratik zekası ve hızlı müdahalesi sayesinde makara sistemi yeniden kaymaya başladı. Çocuk, güvenli bir şekilde bitiş platformuna ulaştırılarak yere indirildi. Kanyonu dolduran diğer turistler, heyecan ve korku dolu dakikaların ardından operasyonun başarıyla tamamlanmasını coşkulu alkışlar eşliğinde kutladı. Yaşadığı şoku atlatan çocuk ve ailesi, bot rehberine ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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