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Kandilli'den İstanbul depremi raporu! 20 kilometrelik alana dikkat çekildi

Kandilli'den İstanbul depremi raporu! 20 kilometrelik alana dikkat çekildi
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından yayımladığı raporda, 445 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti. Ayrıca raporda, artçıların 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığı vurgulandı.

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "Marmara Denizi Depremi Bilgilendirme Notu" başlıklı bir rapor yayımladı.

İKİ ANA ARTÇI DEPREM OLDU

Raporda, 23 Nisan'dan bugüne kadar (26 Nisan) 445 artçı sarsıntı meydana geldiğini, ilk ana depremin ardından 5.2 büyüklüğünde iki ana artçı depremin olduğu belirtildi.

"15-20 KİLOMETRELİK ALANDA YOĞUNLAŞTI"

Artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığı vurgulanan raporda, şöyle denildi:

"Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI 8 ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V'e kadar ulaşmıştır.

Deprem ivme kayıtlar incelediğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

İlgili depremi takiben altıncı dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyar 16:53 itibar ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduguna dair mesaj ile sonlandırılmıştır."

"ARTÇI SARSINTILAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtti ve yurttaşların riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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