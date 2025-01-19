Kanadı Kırık Kartal Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Denizli'de bulunan kanadı kırık kartal jandarma ekiplerine tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Denizli'nin Honaz İlçesinde yaşayan Halil Erbaa Akbayrak çalışmak için gittiği tarlasında kanadı kırık kartal buldu. Uçamayan kartalı yakalayan Akbayrak, hemen durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. Tarlaya gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı kartalı teslim alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Kartal Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. - DENİZLİ