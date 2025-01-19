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Kanadı Kırık Kartal Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kanadı Kırık Kartal Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan kanadı kırık kartal, çevre bilinci gösteren bir vatandaş tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Yaralı kartal, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Denizli'de bulunan kanadı kırık kartal jandarma ekiplerine tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Denizli'nin Honaz İlçesinde yaşayan Halil Erbaa Akbayrak çalışmak için gittiği tarlasında kanadı kırık kartal buldu. Uçamayan kartalı yakalayan Akbayrak, hemen durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. Tarlaya gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı kartalı teslim alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Kartal Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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