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Kan çiçekleri'nin yıldızından çarpıcı açıklama: Kadınlar sadece öldükleri zaman hatırlanıyor

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Kan çiçekleri dizisinde gösterdiği performansla son dönemin yıldız isimlerinden biri olan Yağmur Yüksel, artan kadın cinayeti ve çocuk istismarı konusunda tepkisini dile getirdi. Yüksel, 'Sokakta yürümeye korkuyoruz, kadın cinayetleri maalesef sonrasında gündemimizden düşüyor' dedi.

Yağmur Yüksel, "Kan Çiçekleri" dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çekerken, artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı konusundaki endişelerini dile getirdi. Yüksel, "Sokakta yürümeye korkuyoruz, kadın cinayetleri maalesef sonrasında gündemimizden düşüyor" ifadelerini kullanarak toplumsal sorunlara dikkat çekti.

Son günlerde tüm Türkiye; Tekirdağ'da şiddet ve cinsel saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Sıla bebeğe, Diyarbakır'da kaybolduktan tam 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan Narin Güran'a ve katil Semih Çelik tarafından canice hayattan koparılan 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlarken ünlü isimlerden tepkiler art arda geliyor.

YAŞANILAN ACILAR ÇABUK UNUTULUYOR

Kan Çiçekleri dizisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Yağmur Yüksel geçtiğimiz gün atıldığı lansmanda korkunç olaylarla ilgili tepkisini dile getirdi.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismara yönelik önlemlerin alınması geretiğini altını çizen Yüksel,

"Ortada büyük sorunlar yer alırken bu tarz korkunç olaylar sadece yaşandığı dönemde konuşuluyor, bir ay sonra unutuluyor" dedi.

Kan çiçekleri'nin yıldızından çarpıcı açıklama: Kadınlar sadece öldükleri zaman hatırlanıyor
Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

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