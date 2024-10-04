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Kamu Görevlisi Gibi Davranarak Dolandırıcılık Yapan Kişi Yakalandı

Kamu Görevlisi Gibi Davranarak Dolandırıcılık Yapan Kişi Yakalandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapan G.K., 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı ve tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'nın, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan dolayı 3 farklı aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. İlçe merkezinde yakalanan G.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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