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Kalp krizi geçirerek şehit olan Uzman Çavuş Sevim’in naaşı Elazığ’a getirildi

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Kalp krizi geçirerek şehit olan Uzman Çavuş Sevim’in naaşı Elazığ’a getirildi
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Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Elazığlı Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim’in naaşı, Elazığ Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Elazığlı Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in naaşı, Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev esnasında göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in (48) naaşı Elazığ'a getirildi. Gaziantep'teki törenin ardından hava yoluyla Elazığ Havalimanı'na nakledilen evli ve iki çocuk babası şehidin cenazesi, havalimanında düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Karşılama töreninde İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından dua edildi. Şehidin cenazesi, yarın İmam-ı Azam Camii'nde kılınacak cuma namazını müteakip Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, askeri ve mülki erkan ile şehidin anne, baba ve diğer aile yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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