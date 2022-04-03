Kaldığı kulübe yanan bekçi inşaat halindeki otelin lobisinde ölü bulundu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kulübesinde yangın çıkan otel inşaatı bekçisi, yangının çıktığı bölgeden yaklaşık 10 metre mesafedeki lobi kısmında ölü bulundu.

Şanlıurfa'da yapımına 2010 yılında başlanan ve kısa süre sonra inşaat çalışmaları durdurulan 20 katlı otelden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bekçinin kaldığı giriş katında çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları esnasında lobi kısmında bir şahsın kanlar içerisinde hareketsiz yattığını fark eden ekipler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, olay yerine giden sağlık ekipleri yangının çıktığı bekçi kulübesi ile aynı giriş katında yer alan lobi kısmında yerdeki şahsı kontrol etti. Yapılan kontrolde şahsın baş kısmındaki darbeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kulübeden 10 metre uzakta bulundu

Yapılan kontrolde bekçi kulübesinden yaklaşık 10 metre mesafedeki lobi kısmında yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin otelde bekçi olarak görev yapan 69 yaşındaki İsmail Çoban'a ait olduğunu tespit etti. Ceset olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri kafasında darbeye bağlı kanama ve ellerinde yara izleri olduğu belirlenen bekçinin nasıl öldüğünü araştırıyor. - ŞANLIURFA