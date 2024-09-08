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Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in akrabası olduğu belirtilen bir kadın, cenaze bekleme salonunun önünde kalabalığa dönüp, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye haykırdı. O sırada bir kişinin kadını yumruklayarak susturması kameralara yansıdı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in akrabası olduğu öğrenilen bir kadın, cenaze salonunun önünde, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye bağırdı. Kadın yanındaki bir kişi tarafından yumruklanarak susturulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, herkesin yüreğine ateş düşürdü. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, derede bulundu.

Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından, içlerinde aile üyelerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Tüm şüpheler aile üyelerine çevrilmişken yaşanan bir olay ses getirdi.

"GİDİN YALAN KONUŞUN, TAMAM MI?"

Narin'in cansız bedeninin getirildiği cenaze bekleme salonunun önünde duran küçük kızın yakını olan bir kadın, "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye haykırdı. Kolundan tutulan kadın, daha sonra yanındaki bir adam tarafından yumruklanarak susturuldu.

Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (10)

Scott Eastwood:

Idamsiz adalet olmaz, Amerikada bile var

161
3
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BLACK LİON LİON:

Acilen yumruk atan soruşturmaya alınmalı ne biliyor?niye susturuyor?

150
3
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Murat Celik:

O adamı niye almıyorsunuz içeriye

118
1
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sdsfs dfsa:

Kısasa hayat vardır

96
6
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Alpingo Bey:

Kadına verilen değer adlı video

70
6
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Doğrucu:

Müslümanların kadınları sevme şekli

19
50
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oturan:

Demekki olayı bilenler konuşmuyor. Demek ki işin içinde başka iş var.

62
1
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Muhammet Ülker:

işte ülkenin 20 senede geldiği nokta herkesin önünde kadın yumruklanıyor susturuluyor

6
2
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A. Erol:

hapiste bunları yıllarca biz bekleyeceğiz. kimse hapse atılmasın.

2
0
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Kenan Ağirtaş:

çok şeyelr dönüyor devletim güçlüdür

1
0
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