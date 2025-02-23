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Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

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Olayların ilçesi Esenyurt'ta cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü kısa sürede infial yarattı. Çevresindeki kalabalığa aldırış etmeden pantolonunu indiren bir şahıs, dev bir alışveriş merkezinin önünde tuvaletini yaptı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan tuhaf ve rahatsız edici bir olay, kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Bir şahıs, çevresindeki kalabalığa aldırış etmeden, büyük bir alışveriş merkezinin önünde pantolonunu indirerek tuvaletini yaptı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay, büyük tepki çekti. Vatandaşlar, Esenyurt'ta bu tür olayların artmasından dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirirken, yetkililerin kamusal alanlarda daha sıkı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

ÇEVRESİNDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, şahıs aniden pantolonunu indirerek çevresine aldırış etmeden tuvaletini yapmaya başladı. Şaşkınlık içinde olayı izleyen bazı vatandaşlar, şahsa tepki gösterse de herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Tanıklar, "Burası İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri. Böyle bir olayın bu kadar rahat bir şekilde yaşanması inanılır gibi değil" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

idam edin

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

:D yuh artık. Bence psikoloji sıkıntıları var yada afganlı falan...

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