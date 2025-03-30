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Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu

Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
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Haberler
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar, sıraladıkları sandalyelerle su birikintisinin içinden çıkmayı başardı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede sokakları dereye çevirdi.

Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu

KAHVEHANEYİ SU BASTI, VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Hasköy Mahallesi'nde bir kahvehaneyi su basarken, içeride bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu

SANDALYELERLE YOL YAPARAK KURTULDULAR

Su seviyesi hızla yükselince çözüm arayan vatandaşlar, kahvehanedeki sandalyeleri yan yana dizerek kendilerine yol yaptı. Vatandaşlar su birikintisinin içinden bu şekilde çıkarken, mahallede birçok evin avlusu ve sokaklar da suyla doldu.

Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yetkililer, yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mahallede metrekareye 1 saatte yaklaşık 100 kilogram yağış düştü.

Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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