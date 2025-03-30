Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar, sıraladıkları sandalyelerle su birikintisinin içinden çıkmayı başardı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede sokakları dereye çevirdi.
KAHVEHANEYİ SU BASTI, VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Hasköy Mahallesi'nde bir kahvehaneyi su basarken, içeride bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.
SANDALYELERLE YOL YAPARAK KURTULDULAR
Su seviyesi hızla yükselince çözüm arayan vatandaşlar, kahvehanedeki sandalyeleri yan yana dizerek kendilerine yol yaptı. Vatandaşlar su birikintisinin içinden bu şekilde çıkarken, mahallede birçok evin avlusu ve sokaklar da suyla doldu.
METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Yetkililer, yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mahallede metrekareye 1 saatte yaklaşık 100 kilogram yağış düştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa