Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede sokakları dereye çevirdi.

KAHVEHANEYİ SU BASTI, VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Hasköy Mahallesi'nde bir kahvehaneyi su basarken, içeride bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

SANDALYELERLE YOL YAPARAK KURTULDULAR

Su seviyesi hızla yükselince çözüm arayan vatandaşlar, kahvehanedeki sandalyeleri yan yana dizerek kendilerine yol yaptı. Vatandaşlar su birikintisinin içinden bu şekilde çıkarken, mahallede birçok evin avlusu ve sokaklar da suyla doldu.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yetkililer, yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mahallede metrekareye 1 saatte yaklaşık 100 kilogram yağış düştü.