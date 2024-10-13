Kahvehane su bastı, onlar oyuna devam etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da şiddetli sağanak yağmur etkisini gösterdi. Kentte hayatı felç eden yağmur nedeniyle bir kahvehaneyi su bastı. O anlarda kahvehanedeki vatandaşların rahatlığı ilginç görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.