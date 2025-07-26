Kahta Hastanesinde Bebeğin Parmağı Hemşire Tarafından Kesildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 3 aylık Hafsa Sare Doğan'ın elindeki serum kelebeğini makasla çıkarmaya çalışan hemşir, bebeğin baş parmağını kesti. Olay sonrası Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen bebeğin parmağı, 2 ayrı operasyonun ardından tekrar yerine dikilirken, acılı aile olayının sorumlularının ceza almasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kahta Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülhakim ve Belgin Doğan çiftinin 3 aylık bebekleri Hafsa Sare Doğan, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada muayene edilen bebeğe, doktor tarafından serum verildi. Küçük bebeğin serumu bitince baba doktor ile görüştü. Doktor serumun çıkarılması talimatı verdi.

Serum kelebeğini makasla çıkarmaya çalışan görevli, bebeğin parmağını kesti

Tedavi süresince serum takviyesi yapılan küçük bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen ve ismi öğrenilemeyen hemşir, iddiaya göre makasla kelebeği kesmeye çalışırken küçük bebeğin sağ baş parmağını kesti. Küçük bebeğin parmağı bir anda kanlar içerisinde kaldı. Bebeklerinin parmağının kesildiğini gören Doğan çifti, şok geçirdi. Kızının kanlar içinde kaldığını gören anne hastanede fenalaşıp yere düştü. Hastanede plastik cerrahinin olmaması nedeniyle küçük bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Gaziantep'e sevk edildi.

Bebeğin kesilen parmağı Gaziantep'teki özel hastanede yerine dikildi

Kesilen parmakla ambulansla konulan küçük bebek, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük bebeğin kesilen parmağı, Gaziantep'teki özel hastanede yapılan 2 ayrı operasyonla tekrar yerine dikildi. Dikilen parmakla ilgili tedavi sürecinin ara ara devam edeceği ve uzun soluklu bir tedavi süreci olacağı öğrenildi.

"Makasla serum kelebeğini çıkarmaya çalışırken kızımın parmağını kesti"

Yaşanan olay nedeniyle büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını söyleyen bebeğinin babası Abdülhakim Doğan, "Hastanede doktor bey kontrolü yaptıktan sonra kızıma serum bağlanması gerektiğini ifade etti. Kızıma serum takıldı. Serum bittikten sonra tekrar doktor beyin yanına gittik. Doktor bey, tedavinin bittiğini söyleyerek serumun çıkarılması için biz hemşire odasına gönderdi. Ancak gittiğimizde daha önceki hemşire ilgilenmiyordu. Kapıda bizi hemen görev alanında olmaması gereken bir başka hemşir hemen müdahale etmeye kalktı. Orada bandajı elle çıkartması gerekirken çok da uğraşmadı. Büyük bir makası birden aldı. Özensiz, böyle ihmalkar bir şekilde makası vurdu ve kızım birden çığlık attı. Sonra bir baktık ki kızımın parmağından kan gelmeye başladı. Bir baktık ki kızımın parmağının ucu kesilmiş. Biz hemen derhal doktorları çağırdık. Kızımın parmağını aramaya başladık. O şekilde bizi başka bir odaya aldılar ve orada müdahale ettiler. Daha sonra bize burada parmak dikiminin yapılmayacağını ifade ettiler ve bizi Gaziantep'teki hastaneye sevk ettiler" dedi.

"Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın"

Gaziantep'e geç sevk edildiklerini de iddia eden Doğan, "Saniyelerin çok önemli olduğu bir yerde ambulans konusunda da biz sık sık, 'hani ambulans nerede kaldı? diye sorduk. Kahta gibi bir yerde böyle hassas konularda ambulansın daha süratli, daha hızlı olması gerekir. Çünkü bir organdan bahsediyoruz. Bir organın orijinali bozulduğu zaman bir daha eskisi gibi olmayabilir. Benim canım yandı. Burada başkalarının canı yanmasın. Eşim hastanede fenalaştı ve yere düştü. Biz orada çok büyük bir sıkıntı yaşadık ve bizi buraya gece saatlerinde sevk ettiler. Biz gece saatlerinde buraya geldik. Bunun yanı sıra hastane yetkililerinden ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden her hangi bir kişi bu konuda özür mahiyetinde olsun veya durumu belki anlatmak mahiyetinde olsun bizimle iletişime geçmedi. Bu konuda da gerçekten muzdarip olduk" diye konuştu.

"Kızımın parmağını kesen şahıs hakkında adli ve idari soruşturma yapılmasını bekliyoruz"

Hastane ve kızının parmağını kesen hemşir hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve tüm hukuki haklarını arayacaklarını da belirten Doğan, "Bütün hukuki haklarımız saklıdır. Hukuki olarak bütün işlemleri ve gereken neyse yapacağız. Çünkü burada bir organdan bahsediyoruz. Bir organın tekrar eskisi gibi olması söz konusu olamaz. Biz mağdur olduk, canımız yandı ve bizim bu mağduriyetimizin derhal giderilmesini istiyoruz. Kızımın parmağını kesen şahıs hakkında adli ve idari soruşturma yapılmasını bekliyoruz ve derhal görevden uzaklaştırmasını talep ediyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sağlık bu, her şeyin başı. Kim olursa olsun böyle bir ihmalin, böyle bir özensizliğin olması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP