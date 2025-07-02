Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde korkunç bir iş kazası yaşandı. Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd (28), plastik kırım makinesine düştü.

ÇIĞLIKLARINI ARKADAŞLARI DUYDU

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sert plastik malzemeyi kırım makinesine ayaklarıyla itmeye çalışan Mırzokhıd, dengesini kaybederek makinenin içine sürüklendi. Talihsiz işçinin çığlıklarını duyan iş arkadaşları hemen durumu yetkililere bildirdi.

BACAKLARINI DİZ ALTINDAN KOPTU

İhbar üzerine olay yerine Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle makineden çıkarılan işçinin, her iki bacağının diz altından koptuğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mırzokhıd, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK AMA..."

Sanayi sitesinde çalışan bir esnaf, "Çalışırken bağırma sesi duydum. Vatandaş, makinenin içine düşmüş. Bacakları kırım makinesine sıkışmıştı. Yardım etmeye çalıştık ama elimizden çok fazla bir şey gelmedi" dedi.