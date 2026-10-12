Kahramanmaraşlı şehit Yusuf Güneş son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'da görev yaptığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan 34 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, dün görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Fakat Güneş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yusuf Güneş için memleketi Kahramanmaraş'ta Abdülhamithan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Emine ve babası Salih Güneş ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazı öncesinde şehidin yakınlarından helallik alındı. İl Müftü Vekili Mehmet Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yusuf Güneş'in naaşı, askeri tören eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle son yolculuğuna uğurlandı.

Güneş'in evli ve iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı