Kahramanmaraş'ta Yıkım Kontrolden Çıktı, İş Makinesi Enkaz Altında Kaldı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören bir binanın kontrollü yıkımında iş makinesi enkaz altına düştü. Operatör, moloz yığınlarının altında mahsur kaldı.
Yıkım esnasında iş makinesi enkaz altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımı kontrolden çıktı, iş makinesi binanın enkazı altında kaldı. İş makinesinin içinde bulunan operatör de moloz yığını altında mahsur kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa