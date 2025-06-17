Kahramanmaraş'ta Yıkım Kontrolden Çıktı, İş Makinesi Enkaz Altında Kaldı

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Kahramanmaraş'ta Yıkım Kontrolden Çıktı, İş Makinesi Enkaz Altında Kaldı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören bir binanın kontrollü yıkımında iş makinesi enkaz altına düştü. Operatör, moloz yığınlarının altında mahsur kaldı.

Yıkım esnasında iş makinesi enkaz altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımı kontrolden çıktı, iş makinesi binanın enkazı altında kaldı. İş makinesinin içinde bulunan operatör de moloz yığını altında mahsur kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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