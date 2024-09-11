Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta su isteyen kişi sopayla dövülerek öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, su isteyen bir kişinin sopayla dövülerek öldürülmesi olayında 1 şüphelinin tutuklandığını, diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti. Vali Ünlüer, olayın vahşice olduğunu ve çok üzüldüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer su isteyen bir kişinin sopayla dövülerek öldürülmesi olayında 1 şüphelinin tutuklandığını, diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirterek, "Çok vahşice bir olay, çok üzüldüm" dedi.

Vali Ünlüer ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, asayiş ve son bir yılın değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlüer, şehirde Mesut Kazancı isimli bir gencin su istediği için sopayla dövülerek öldürülmesinin sorulması üzerine, "Olaya karışan iki şahıs. İlk etapta vatandaş bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra rahmetli oldu. Önce bu iki şahıs adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak daha sonra vatandaşımız hayatını kaybedince bu iki şahıs tekrar gözaltına alındı. Sopa ile vuran şahıs tutuklandı. Diğer şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Olaya karışan asıl fail iki kişi. Çok vahşice bir olay. Çok üzüldüm. Kahramanmaraş adına çok üzüldüm" diye konuştu.

Gökduman ise yaşanan cinayetle ilgili detaylı bilgi vererek şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden genç 300 metre ileriye aracını park etmiş oradan geçerken su istemiş. Onlar da göstermişler 'git içeride kazan var oradan iç' diye. Gitmiş 'burada su içecek bir şey yok bu nasıl iş yeri' demiş. Şüphelilerin ifadesi tabi bu. Aralarında küfürlü tartışma çıkmış. Karşılıklı darp etme olayı oluyor. Olaya iki kişi karışıyor. Diğerleri orada var ama onlar olaya karışmıyor. Kavga ihbarı gelince polis olay yerine gidiyor. Sağlık ekipleri gidiyor. Vatandaş hastaneye kaldırılıyor. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmıyor. Kimlik olmayınca arkadaşlar parmak izi alıp kimliği tespit ediliyor. Sonra ailesine bilgi veriliyor. Bundan kaynaklı ailesine geç bilgi verildi. Şahıslar yakalandı adliyeye çıkarıldı. Sopayı kullanan kişi tutuklandı. Diğeri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mükerrem Ünlüer 3-sayfa Güncel

Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

Şehri bu hale getiren 9'luk deprem değil sağanak oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?
title