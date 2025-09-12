Haberler

Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki genç bakın nerede yakalandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki genç bakın nerede yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki genç bakın nerede yakalandı
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta poligondan 2 silah ve 300 mermi çalarak kaçan 16 yaşındaki şüphelinin bir bağ evinde sabahladığı ve kebapçıdan yemek istediğinin tespiti üzerine bölge ablukaya alındı. Fark edildiğini anlayan şüpheli damda yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliyi kebapçının ihbar ettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 16 yaşındaki H.E., bir poligonda 2 silah ve 300 mermi çalıp kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı.

Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki genç bakın nerede yakalandı

BAĞ EVİNDE SABAHLAYIP KEBAPÇIDAN YEMEK SÖYLEMİŞ

En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı.

Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki genç bakın nerede yakalandı

DAMDA YAKALANDI

Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki genç bakın nerede yakalandı

KEBAPÇI İHBAR ETTİ

Şüpheli şahsın kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Yaa neden ihbar edeni acikliyorsunuz kiii, çocuk zaten 16 yaşında ve aklı bir karış havada,,, ve bu cocuk kısa bir süre dışarı çıkacak ihbar edenlere karşı düşman kesilip daha büyük suçlar isleyecektir. Hiç derdi tasası olmayan kebapçı ummadığı anda bu çocuktan belkide darbe alacak...

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

bu onaltı yaş gurubuna bir şeyler oluyor arpa fazla geldi

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.