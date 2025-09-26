Kahramanmaraş'ta İş Yeri Tartışması: 5 Sanık Yargı Önünde

Kahramanmaraş'ta Mesut Kazancı'nın su istediği iş yerinde çıkan tartışmada sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Ahmet I, "Burada tek günah keçisi ben değilim. Ben bir ya da üç tane vurdum. Mesut'un ölümüne yalnızca ben sebep olmadım" dedi.

Olay, 6 Eylül 2024'te Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın önünde çalışanlardan su isteyen Mesut Kazancı (30), işçilerin hortumu göstermesi üzerine "Bardağınız yok mu?" diye karşılık vermiş, çıkan kavgada iş yeri çalışanlarından Ahmet I. ve Erman N., Kazancı'ya sopayla saldırmıştı. Ağır yaralanan Kazancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili, Ahmet I. ile Erman N. (43), Abdullah H. (25), Veysel D. (39) ve Yusuf Ü. (38) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemi ve olaya ait görüntüleri sildiği öne sürülen Hacer D. (35) hakkında 'Suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İkinci duruşma yapıldı

Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü. 5 sanığın suçu iştirak halinde isledikleri belirtilen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ahmet I., tutuksuz sanıklar Erman N., Veysel D., Abdullah H., Yusuf Ü. ile Mesut Kazancı'n ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Hacer D., SEGBIS aracılığıyla ilk kez katıldı. Hacer D. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Olay yerine gittin mi sorusu üzerine Hacer D., "Eşime uğramak istedim ve emniyete gitmeden önce olay yerine gittim. Ben olaya ait görüntüleri silmedim. 2 görüntüyü emniyete teslim ettim. Bir görüntüyü de sildim ancak o görüntü de hiç bir şey anlaşılmıyordu ondan dolayı sildim" dedi.

Erman N. ise savunmasında, "Olay günü Mesut'u yalnızca Ahmet I. darp etti, ne ben ne de başkası darp etmedi, Mesut'un davranışları normal değildi. Ben orada araba yıkıyordum 5 kişiydik. Mesut'u öldürenin Ahmet I. olduğunu düşünüyorum. Ben kimseyi öldürmedim beraatımı talep ediyorum. Kavga çakınca Ahmet I. aracından Mesut'a vurmam için beyzbol sopası çıkarttı ben de sopayı almadım. Herkesin elinde sopa vardı sadece ben ve diğer iki Suriyelinin elinde sopa yoktu" diye konuştu.

"Ben 1 ya da, 3 tane vurdum"

Tutuklu sanık Ahmet I. ise, "Burada tek günah keçisi ben değilim ben bir ya da, üç tane vurdum, şahsın kafasındaki kırıkları da mı ben yaptım? Ben de beyzbol sopası yok, ben sopa falan atmadım olayın en başımda Erman ve yanındakiler de Mesut'u darp etti. Mesut'un ölümüne yalnızca ben sebep olmadım. Kırpılmış videolar teslim edildi. Videoların tamamı Hacer'de vardı ve ancak beni suçlamak için böyle yapmışlar" diyerek kendini savundu.

Müşteki avukatı Murat Çullu, "Erman N. 'silahımı getirin bunu öldürün' diyen kişidir. 'Kalas aldık öldürün' diyen adamdır. Somut deliller vardır derhal tutuklanmasını istiyorum. Erman'ın savunması ilk defa alınmıştır suça iştiraki sabittir" şeklinde konuştu.

Mahkeme Ahmet I.'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol kararlarının devamına, telefon incelemelerinin sonuçlarının beklenmesine ve Erman N'ın tutuklanması talebine hükümle birlikte karar verilmesine kararı vererek duruşma 11 Aralık tarihine erteledi.

Duruşma sonunda Mesut'un annesi Gül ve babası Ahmet Kazancı ise suçluların cezalandırılmasını istedi. Anne Gül Kazancı, "Bir anne olarak için çok yanıyor. Önce Allah'a sonra adalete güveniyoruz. Suçlular cezasını bulsun istiyoruz" dedi.

Baba Ahmet Kazancı ise, "Biz adalete güveniyoruz. Adalet bizim yanımızda bizim çektiğimiz acıyı onlarda çeksin" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ