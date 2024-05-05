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Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçelerinde kar yağışı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçesinde mayıs ayında yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü. Doğu Akdeniz'de üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağmurlar, şehir merkezlerinde su taşkınlarına sebebiyet vermişti. Yağışların ardından bölgede soğuk hava etkisini hissettirdi. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçesinde mayıs ayında yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü.

Doğu Akdeniz'de üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağmurlar, şehir merkezlerinde su taşkınlarına sebebiyet vermişti. Yağışların ardından bölgede soğuk hava etkisini hissettirdi. Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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