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Kağızman'da Otomobil Şarampole Uçtu, 4 Kişi Yaralandı

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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde meydana gelen feci kazada bir otomobil şarampole uçtu ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kağızman'da otomobil şarampole uçtu. Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, sağlık ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta bulunan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri teslim edilen yaralılar, ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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