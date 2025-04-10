Kağızman'da Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında
Kağızman'da bir kafeteryada meydana gelen cinayet olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Uzman Çavuş Selman K.'nin, bakışlarından rahatsız olduğu iddia edilen elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın'ı vurduğu anlar kaydedildi. Olay sonrası uzman çavuş tutuklandı.
Kağızman'da cinayet anı kamerada: Merdivenlerden kaçmaya çalışırken böyle öldürüldü
KARS - Kağızman'da bir kafeteryada Uzman Çavuş Selman K.'nin (29), kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay anı ve yaşananlar yer alıyor. Kağızman'da yaşanan olay sonrası uzman çavuş tutuklanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa