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Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 104 Kilo Pregabalin Ele Geçirildi

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 104 Kilo Pregabalin Ele Geçirildi
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İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 104 kilo pregabalin maddesi ile sentetik ecza maddesi üretiminde kullanılan 1 adet baskı makinesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 104 kilo pregabalin maddesi ile sentetik ecza maddesi üretiminde kullanılan 1 adet baskı makinesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine 7 Ağustos'ta tarihinde söz konusu işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 104 kilo pregabalin maddesi ile 1 adet sentetik ecza maddesi üretiminde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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