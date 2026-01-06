Haberler

Kağıthane'de feci kaza kamerada: Motosikletin çarptığı berber hayatını kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki berber Kenan Pala, hızla ilerleyen bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın detayları inceleniyor.

İstanbul Kağıthane'de işyerinden çıkan berber, yolun karşısına geçtiği sırada hızla ilerleyen motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre berber Kenan Pala (56), evine gitmek üzere iş yerinden çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada 34 KYN 239 plakalı motosikletle yolda hızla ilerleyen Batuhan Y., yolun karşısına geçmek isteyen Pala'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pala ağır şekilde yaralanırken ve motosiklet sürücüsü Batuhan Y. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

